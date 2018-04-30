Наследный принц Саудовской Аравии предложил Палестине «заткнуться»

Палестина должна либо сесть за стол переговоров, либо «заткнуться и перестать жаловаться», заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман на закрытом заседании с главами еврейских организаций в Нью-Йорке.

Как утверждают американские и израильские источники, принц заявил, что власти Палестины уже упустили множество возможностей, «отвергли все мирные предложения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Мухаммад бен Салман заявил, что для Эр-Рияда приоритетом является не палестинский вопрос, а влияние Ирана в регионе.

В конце марта, когда в Палестине отмечали годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель, тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. Жертвами столкновений между израильскими военными и палестинскими демонстрантами стали 15 человек, еще более 1,4 тыс. получили ранения.