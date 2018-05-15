Кремль встревожила массовая гибель палестинцев

Страны-участники международного «квартета» ближневосточного урегулирования должны избегать провокации насилия и напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитирий Песков.

Он подчеркнул, что с самого начала в Москве высказывалась озабоченность в связи с действиями Вашингтона, которые могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

«К сожалению, так оно и получилось. Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отлеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники «квартета» (Россия, США, ЕС и ООН – прим. ВЗГЛЯД) должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряженности», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Накануне Турция потребовала созыва Собвеза ООН в связи с событиями в секторе Газа. При этом США заблокировали резолюцию Совета Безопасности об расследовании ожесточенных столкновений в секторе Газа, которые начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.

Напомним, по данным палестинского министерства здравоохранения, число палестинцев, убитых израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59; протесты продолжаются.