Израиль удивился позиции России по посольству в Иерусалиме

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что считает «странноватым» решение России не переносить посольство в Иерусалим из Тель-Авива.

«Вы знаете, что Россия была одной из первых стран, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля, было четкое заявление, поэтому это немного удивительно. Мы приветствуем посольства стран в Иерусалиме, который и является столицей Израиля, они это признали. Так что в этом заявлении есть что-то немного странноватое», – сказал представитель МИД, передает РИА «Новости».

Ранее МИД России отмечал, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считает столицей Израиля. Ведомство подчеркивало, что возможный перенос посольства России из Тель-Авива в Иерусалим не произойдет до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами.

В понедельник в Иерусалиме началась церемония открытия посольства США. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива.