Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон от своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией - и какие это будет иметь последствия?

Фельдмаршал Афдул-Фаттах ас Сиси приезжает к Трампу уже второй раз – первая их встреча в Вашингтоне состоялась два года назад, а сейчас президент Египта посетил США с официальным визитом. Американский президент сказал много теплых слов о прекрасном состоянии американо-египетских отношений. Но в реальности Штаты недовольны Египтом, а Египет все чаще отказывается играть по американским правилам.

Куда важнее слов Трампа было то, что сказал госсекретарь Помпео на заседании одного из комитетов конгресса США. Он сообщил, что предполагаемые закупки российских Су-35 повлекут применение санкций против Египта:

«Мы получили заверения от них, что они это понимают. Надеюсь, они решат не совершать эту покупку».

В отличие от уже заключенного Турцией контракта на поставки российских С-400, который также вызывает страшное недовольство США, сделка между Египтом и Россией заключена не до конца. Теоретически, Египет еще может отказаться от сделки. И хотя это станет неприятным моментом для российско-египетских отношений, сильно от этого они не пострадают.

У двух стран и так много разных связей и контрактов – от оружейных до строительства АЭС, от торговли пшеницей до ожидаемого в скором времени возобновления российского турпотока. Хорошие личные отношения Путина и Сиси тоже укрепляют российско-египетские отношения.

Поэтому далеко не факт, что Египет поддастся давлению США по Су-35.

Тем более, что покупка российского оружия - не просто признак самостоятельности. Важнее демонстрация нежелания подыгрывать американцам в их ближневосточных играх. Речь не только о признании Голанских высот территорией Израиля, а Иерусалима его столицей.

Сегодня стало известно, что Египет хоронит еще одну важнейшую для Штатов ближневосточную тему. Выяснилось, что Каир официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в создании Ближневосточного альянса безопасности (MESA). И хотя пока что агентство Reuters сообщает об этом только со ссылкой на анонимные источники, все очень похоже на правду. И важнейшим признаком этого явилось то, что в воскресенье Египет не был представлен на встрече в Эр-Рияде, которую проводили потенциальные участники будущего альянса.

Идея создания «арабского НАТО», как его неофициально называли, продвигалась США и Саудовской Аравией уже два года – ее авторство приписывают саудовскому принцу Мухаммеду, а потом мысль была подхвачена Трампом. Подразумевалось, что в арабское НАТО войдут восемь государств: шесть монархий из «Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива» (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и ОАЭ) плюс Египет с Иорданией.

Сначала учредительный саммит хотели провести в октябре 2018 году, но к концу года вынуждены были признать, что все буксует и перенесли планы на 2019 год. Теперь можно говорить о крахе даже призрачных надежд на создание альянса. Ведь после отказа от участия в нем крупнейшей арабской страны, Египта, сама идея теряет всякий смысл.

Да, остаются шесть стран Залива – но у них и так есть частичная координация вооруженных сил в рамках их региональной организации «Совета сотрудничества». Там лидируют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (только у них есть более-менее серьезные вооруженные силы). Хочет подтянуть свою армию и маленький Катар – тем более после ссоры, которая два года назад развела его с саудитами и большей частью монархий Залива. Собственно говоря, эта ссора (случившаяся буквально через несколько месяцев после того, как возникла идея «арабского НАТО») и стала формальной причиной того, что его организация застопорилась. Какой тут военный альянс, если одни его будущие участники разорвали даже дипломатические отношения с другим, и грозят ему всевозможными карами?

Но на самом деле катарская эпопея (так и не завершенная) была для того же Египта лишь удобным поводом завалить всю эту безумную изначально идею. Безумную потому, что совершенно непонятно, зачем Каиру участвовать в антииранской организации – и вообще обслуживать саудовские и американские интересы. Понятно, что Египет получает военную помощь от США и финансовую - от Саудовской Аравии (которая, в частности, позволяет ему покупать и российское оружие). Но подписываться ради саудовской помощи на конфликт с Ираном, пусть даже и теоретический? Зачем?

Египет не стал отрабатывать саудовскую помощь даже в войне саудитов с йеменцами. Да и вообще странно было бы, если бы самая крупная страна арабского мира позволила превратить себя в марионетку страны самой богатой. Помощь Египту со стороны Саудовской Аравии вовсе не является чистой благотворительностью – королевство заинтересовано в хороших отношениях со своим соседом, и в том, чтобы там была более-менее спокойная, а не революционная ситуация.

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Кроме того, египтян раздражало, что новый альянс по сути был бы союзником США – Штаты хотя и не состояли бы в нем официально, но стали бы фактически его координатором. Но роль США на Ближнем Востоке уже далеко не та, что была раньше – и хотя огромное военное присутствие сохраняется, политической воли и стратегических планов у американцев там нет. Доверие к ним в последние годы серьезнейшим образом подорвано, а позиции России, наоборот, за последние годы сильно укрепились. Египет готов работать с Россией по Сирии, у нас общая позиция по Ливии, и это не говоря о массе других региональных проблем. Становиться в этих условиях частью откровенно антииранской коалиции египтяне тем более не готовы. А без них никакого «арабского НАТО» не будет.

У Египта был период очень плотных военно-стратегических отношений с нашей страно: с середины 50-х, когда мы помогли Египту выстоять против англо-французского давления – и до начала 70-х, когда президент Садат выслал наших военных советников. Но и последующую в 1973 году войну с Израилем Египет вел нашим оружием, а во второй половине 70-х окончательно ушел под американцев и помирился с израильтянами.

Сейчас Египет не хочет быть ничьей марионеткой – ни Штатов, ни России, ни Саудовской Аравии. В условиях, когда в двух из трех центров арабского мира – Сирии и Ираке – царит хаос и разруха, позиция Египта становится еще более важной для определения направления движения всего арабского региона. И отказ от игр в «арабское НАТО» поэтому имеет принципиальное значение.