Представители «арабского НАТО» обсудили в США стратегические задачи альянса

В Вашингтоне прошли консультации так называемого Ближневосточного стратегического альянса (MESA), в рамках которых состоялось обсуждение стратегических задач, стоящих перед участниками создаваемой при содействии США структуры.

В пресс-службы Госдепартамента сообщили, что «консультации включали в себя обмен мнениями по вопросу формулирования стратегических задач альянса, упор делался на политические темы и вопросы безопасности», передает ТАСС.

В Госдепе утверждают, что создаваемый при содействии США альянс MESA якобы «оборонительный по своей сути».

В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что создаваемый на Ближнем Востоке «альянс направлен на достижение общих целей участвующих в нем наций и противодействие угрозам региональной безопасности для стабильности и процветания».

По замыслу США, в состав «арабского НАТО» планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию.

Напомним, о формировании «арабского НАТО» во главе с США стало известно в августе прошлого года. После этого президент США Дональд Трамп объяснил стремление создать «арабское НАТО».