Египет уведомил США об отказе в участвовать в «арабском НАТО»

Власти Египта уведомили Соединенные Штаты об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), также известного как «арабское НАТО», сообщило Reuters.

По словам источника, власти Египта якобы обеспокоены, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном. Еще одной из причин такого решения Каира стала неопределенность с переизбранием президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году. Власти Египта якобы опасаются, что в случае прихода к власти в США другого человека, существование такого ближневосточного союза окажется под угрозой, передает ТАСС.

По замыслу США, в состав «арабского НАТО» планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. Декларируемая цель коалиции – противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.

Напомним, о формировании «арабского НАТО» во главе с США стало известно в августе прошлого года. В феврале 2019 года представители «арабского НАТО» обсудили в США стратегические задачи альянса.

Президент США Дональд Трамп объяснял свое стремление создать «арабское НАТО».

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