США собрались укреплять отношения с арабскими союзниками

Вашингтон будет укреплять отношения со своими союзниками на Ближнем Востоке для борьбы с терроризмом, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео, выступая в Каире на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри, заявил, что США будут «укреплять партнерские отношения» с союзниками в регионе, чтобы «победить терроризм», передает ТАСС.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон привержен своей роли в регионе и вовлеченности в происходящие там процессы.

«Мое присутствие в Каире подтверждает тесное партнерство между Вашингтоном и Каиром – Египет в лице США и дальше будет иметь надежного партнера», – добавил Помпео.

На переговорах стороны обсуждали вопросы противодействия Ирану и «его разрушительной политики в регионе», а также ситуацию в других странах – Ливии, Сирии, Йемене. Также была затронута тема двусторонних отношений между США и Египтом.

«Мы приветствуем политику президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, основанную на свободе убеждений и религиозной терпимости, поддерживаем Каир в проведении экономических реформ», – сказал Помпео.

Глава МИД Египта Самеха Шукри заявил, что хотя «возможности «Исламского государства*» (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) подорваны, в ряде стран все еще действуют террористические группы, которые необходимо ликвидировать».

Он добавил, что в ходе переговоров была отмечена необходимость противодействия стремлению некоторых стран региона «расширить свое влияние и вмешиваться во внутренние дела других государств».

Кроме того, в ходе пресс-конференции Помпео подтвердил, что США выведут свои войска из Сирии. Он подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп «принял это решение, и это решение будет выполнено», передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Каир в среду в рамках ближневосточного турне. Утром в четверг он провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как сообщил официальный представитель главы республики Бассам Рады, в ходе встречи египетский лидер «подчеркнул глубину стратегического партнерства между двумя странами и важность продолжения координации и совместных консультаций по политическим вопросам и вопросам безопасности в регионе».

Ожидается, что позже Помпео выступит в Американском университете в Каире и изложит основные аспекты политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

Напомним, в августе 2018 года стало известно о формировании «арабского НАТО» во главе с США; в альянс могут войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, Египет и Иордания.

В декабре стало известно о начале вывода американских военных из Сирии. Сообщалось также, что США могут сократить численность своих военных в Афганистане.