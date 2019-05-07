Названа причина, по которой Леонардо да Винчи не завершил «Мону Лизу»

Итальянские медики предположили, что помешало Леонардо да Винчи закончить работу над картиной «Мона Лиза».

Нейролог Карло Росси и пластический хирург Давиде Ладзери из Италии выдвинули гипотезу, согласно которой завершить работу над картиной «Мона Лиза» Леонардо да Винчи помешала «когтистая рука» – дисфункция кисти, вызванная повреждением локтевого нерва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ars Technica.

Данная теория основана на рисунках, где да Винчи запечатлен с так называемой когтеобразной кистью. Предполагалось, что рука бездействовала из-за инсульта, который мог возникнуть на фоне вегетарианской диеты с большим количеством молочных продуктов. Также считалось, что да Винчи страдал от контрактуры Дюпюитрена, при которой пальцы не могут полностью разгибаться.

Но в новом исследовании ученые отметили, что на портрете пожилого Леонардо, кисти Джованни Амброджо Фигино, рука художника покрыта одеждой и находится в согнутом состоянии, что может свидетельствовать о травме.

Ранее сотрудники института реставрации при Галерее Уффици во Флоренции доказали, что Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть одинаково хорошо владел обеими руками.