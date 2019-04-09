Ученые из Италии сделали новое открытие о Леонардо да Винчи

Сотрудники института реставрации при Галерее Уффици во Флоренции нашли доказательства того, что Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть одинаково хорошо владел обеими руками.

Реставраторы из Opificio delle Pietre Dure («Мастерская самоцветов») несколько недель изучали набросок пейзажа, который считают одной из первых работ Леонардо да Винчи. На картине изображен берег реки Арно с замком Монтелупо. Оно датировано 5 августа 1473 года, тогда мастеру был 21 год, сообщает РИА «Новости».

Специалисты обнаружили две надписи на лицевой и обратной сторонах рисунка и сравнили их. Первая надпись – дата написания пейзажа в «зеркальной» манере – справа налево, а вторая – сведения о заказчике картины, который «доволен» либо самой работой, либо согласен с достигнутой договоренностью.

«Сравнение двух надписей подтверждает нам, что Леонардо был амбидекстром. Прежде всего, они обе нанесены от руки самим художником (как и эскизы головы и человеческой фигуры на обратной стороне листа), потому что написаны одинаковыми чернилами (которые он использовал, чтобы нарисовать большую часть пейзажа)», – сообщили в Галерее Уффици.

Благодаря каллиграфическому исследованию сравнения двух надписей с другими текстами да Винчи, удалось выяснить: «Художник сделал «зеркальную» надпись спереди предположительно левой рукой, а для обычной – на задней поверхности – он использовал правую. Обе каллиграфии, хотя и содержат ряд различающихся графических элементов, связанных с использованием обеих рук, характеризуются многочисленными общими чертами, однозначно приписываемыми уникальному стилю Леонардо».

Директор флорентийского музея Эйке Шмидт назвал это открытие «настоящей революцией в изучении творчества Леонардо».

Напомним, в этом году будет отмечаться 500-летний юбилей со дня рождения итальянского гения Леонардо да Винчи.

Ранее стало известно, что в филиале Лувра в ОАЭ пропала картина да Винчи «Спаситель мира».