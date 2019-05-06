Опубликовано видео из диспетчерской во время крушения «Суперджета»

В Сети появилось видео, сделанное из диспетчерской вышки во время пожара на взлетно-посадочной полосе Шереметьево; за кадром слышны комментарии диспетчеров о происходящем с SSJ-100 «Аэрофлота».

На видео слышно, как диспетчеры переживают за пассажиров и предполагают, что спаслись не все. Кадры опубликованы RT.

Отмечается также, что диспетчер Павел Магеря, который сажал сгоревший самолет в Шереметьеве, родился и вырос в Крыму. Он переехал в Москву, когда Крым вошел в состав России.

В момент крушения самолета он был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек. Сейчас всех их допрашивают следователи.

В воскресенье SSJ-100 «Аэрофлота» сгорел после жесткой посадки в Шереметьево. На борту было 78 человек, 41 из них погиб.

Самописцы подтверждают попадание в самолет молнии и отказ автоматики, однако главной причиной пока источники называют крайне плохую посадку SSJ-100 при том, что заход на нее был штатным.