Путин заслушал доклады по катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

Президент Владимир Путин заслушал доклады главы СК Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и министра здравоохранения Вероники Скворцовой о расследовании катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево и о помощи пострадавшим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта Евгения Дитриха о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Вскоре после ЧП в Шереметьево Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что оснований для приостановки полетов SSJ-100 после трагедии в Шереметьево нет.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, 41 погиб, госпитализированы девять. Причиной гибели называется отравление продуктами горения.

Были названы основные версии трагедии. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, неисправность самолета, неблагоприятные метеоусловия.