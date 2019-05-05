Путин дал поручения после аварии в Шереметьево

Президенту Владимиру Путину доложено о чрезвычайном происшествии в столичном аэропорту Шереметьево, где в результате жесткой посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100; глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин также поручил тщательно расследовать авиапроисшествие. Глава государства выразил соболезнования родным и близким, потерявшим родственников в результате аварии в Шереметьево, передает РИА «Новости».

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Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание. По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа; погибли 13 человек, пострадали шестеро.

Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.