Воссозданная дивизия Егорова и Кантарии получила копию Знамени Победы

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников вручил копию Знамени Победы генерал-майору Руслану Дзейтову, командиру 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, в которой когда-то служили Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

«Вручаю копию Знамени Победы, выражая уверенность в том, что личный состав прославленного соединения и впредь будет с честью выполнять свой воинский долг, делать все в интересах безопасности и процветания Отчизны, успешно решать любые задачи по защите южных рубежей России», – передает слова Дворникова ТАСС.

Церемония состоялась в окружном Доме офицеров, в ней приняли участие представители командования, офицеры военного округа, а также ветераны войны и юнармейцы. Также Дворников наградил нескольких командующих войсками округа орденами Кутузова.

«Я убежден, что защита и спокойствие наших граждан в надежных руках, в том числе в руках военнослужащих Краснознаменного ордена Суворова Южного военного округа, который уже более 100 лет остается гордостью нашей страны», – сказал заместитель полпреда президента в ЮВО Герой России Анатолий Сафронов.

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, который 1 мая 1945 года водрузили на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия была воссоздана в декабре 2016 года. Ее подразделения дислоцируются в Ростовской области.