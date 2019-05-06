Эксперт оценил необходимость приостановки полетов «Суперджетов»

«Я понимаю, что этот самолет выпущен маленькой серией и у него пока небольшой налет часов, но у этой модели до сих пор была только одна катастрофа, абсолютно не связанная с самим самолетом», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников, комментируя вопрос о приостановке эксплуатации «Суперджетов» после трагедии в Шереметьево.

«Предыдущая катастрофа была семь лет назад в Индонезии: во время демонстрационного полета он врезался в гору, но это было связано исключительно с ошибками в навигационном обеспечении и с ошибками УВД (управления воздушным движением)», – заметил собеседник.

Комментируя авиакатастрофу в Шереметьево, эксперт призвал делать выводы о запрете эксплуатации воздушного судна исключительно после окончания расследования.

«Надо смотреть как он садился, какая квалификация пилотов и что послужило причиной такой посадки. Надо работать и расследовать, а потом уже говорить о запрете», – заметил Постников.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич посоветовал приостановить эксплуатацию всех «суперджетов» для понимания причин и необходимых доработок», однако Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ 100.