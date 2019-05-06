Стало известно о предыдущей посадке сгоревшего в Шереметьево «Суперджета»

Сгоревший в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 утром 5 мая приземлялся в Саранске, проблем при посадке не было.

«Тот самый борт, с которым произошла трагедия, утром 5 мая приземлялся в аэропорту Саранска. Никаких внештатных ситуаций не было. Самолет у нас в Саранске бывал уже не один раз, и никогда никаких нареканий со стороны технической части не было – взлетал вовремя, приземлялся вовремя», – рассказала специалист по связям со СМИ аэропорта Анжелика Луговая РИА «Новости».

Она также уточнила, что обычно загрузка данного борта составляла около 70%. «На борту Sukhoi Superjet 100 – 87 кресел, стабильно занято было 70-75%», – отметила Луговая.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Госпитализированы 9 пострадавших.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета, его семье выплатят 5 млн рублей.

Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Позже были названы и основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Однако пилот одной из причин возгорания назвал расположение двигателей самолета ниже корпуса лайнера, что является характерной особенностью SSJ-100.