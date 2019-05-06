Одним из погибших при ЧП в Шереметьево оказался американец

На борту пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, находился гражданин США, сообщили в экстренных службах.

По словам источника, имя погибшего гражданина США – Джереми Брукс, передает ТАСС.

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.