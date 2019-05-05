Опубликовано видео посадки горящего «Суперджета» в Шереметьево

В Сети опубликовано видео посадки в московском аэропорту Шереметьево горящего пассажирского самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».

Видео опубликовано в Telegram-канале 112.

Позже было опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако через некоторое время пилот запросил разрешение на возврат в аэропорт вылета. При посадке самолет загорелся.

Сообщается, что на борту было 78 человек. Все они эвакуированы. Есть пострадавшие, их число неизвестно.

Возможная причина инцидента – молния.