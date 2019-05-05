Депутат Госдумы объяснил стрельбу из автомата во дворе дома

Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин объяснил, что стрелял во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области из охолощенного оружия, предназначавшегося для юнармейцев, а не боевого автомата.

«Во-первых, это не стрельба. Это охолощенное оружие, оно не совершает выстрелов, оно совершает звуки, имитирующие выстрелы. Автомат был приобретен нами, чтобы передать ребятам из «Юнармии», – передает РБК слова Ионина.

Он пояснил, что его помощник Грибков показал ему автомат, купленный для юнармейцев. Также депутат продемонстрировали документы, которые подтверждают, что оружие охолощенное.

«Я и говорю: «Слушай, а точно надо в «Зарницу» таким играть?» Он мне отвечает: «Ну, проверь», – сказал он.

Парламентарий признал, что было глупо нажимать на курок автомата.

«Это административное правонарушение, с депутата спрос втройне», – признал Ионин, добавив, что готов понести административное наказание.

Запись была сделана 4 мая жильцами дома в Камышлове, во дворе которого Ионин устроил стрельбу из автомата.