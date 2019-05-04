Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена пленными

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил действующего президента Украины Петра Порошенко в срыве обмена удерживаемыми лицами между официальным Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

Медведчук подчеркнул, что достиг договоренности об обмене пленными, но у Порошенко не было политической воли ее исполнить, передает ТАСС.

«Порошенко умышленно не хотел обмена», – заявил Медведчук в эфире канала «112 Украина», добавив, что Порошенко этим вопросом не занимался.

По его мнению, если новоизбранный президент Владимир Зеленский «даст добро», то «обмен удерживаемых лиц можно провести за три-пять дней».

Медведчук заявил, что с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию на востоке Украины, поскольку украинские власти, по его мнению, не собирались выполнять ранее достигнутые договоренности по обмену по формуле «всех установленных на всех установленных».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров упрекнул Киев в отсутствии конструктивного настроя по обмену пленными – то есть, в формате «всех на всех», в соответствии с Минскими соглашениями.

Напомним также, в субботу стало известно, что на Украине создали группу по расследованию преступлений Петра Порошенко.

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