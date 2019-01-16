Лавров упрекнул Киев в отсутствии конструктивного настроя по обмену пленными

Киев по-прежнему не настроен конструктивно по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом, несмотря на согласование фамилий украинская сторона неоднократно не выполняла свои обещания, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное свое обещание не выполнила», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Москва поддерживает процессы по обмену пленными в Донбассе по Минским соглашениям – то есть, в формате «всех на всех».

«В контактной группе эти вопросы обсуждаются, но конструктивности особой мы со стороны представителей украинского правительства не наблюдаем», – заметил министр.

В Донбассе Украина неоднократно срывала обмен пленными между Киевом и донбасскими республиками. В декабре 2017 года крупный обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском все-таки состоялся: ДНР передала 58 пленных, а получила 165, ЛНР отдала 16 человек, а вернула 74. Но и тогда, как писала газета ВЗГЛЯД, Киев не выполнил всех своих обязательств.