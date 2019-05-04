На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко

На Украине создали группу, которая займется привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, сообщила заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

Крюкова заявила в эфире программы «Противостояние» на канале NewsOne, что «есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти», чтобы «заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента (Петра Порошенко) и его ближайшее окружение», передает ТАСС.

Она сообщила также, что данная группа обладает достаточным интеллектуальными и финансовыми ресурсами.

«Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом», – сказала Крюкова.

Замглавного редактора отметила, что эти специалисты хотят вести расследование без «оглядки на украинскую систему правосудия» и на решения новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Она уточнила, что часть участников этой команды находится на Украине, а часть – за рубежом.

«Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию», – добавила она.

Отметим, что ранее медиаэксперт Анатолий Шарий разоблачил «борцов с режимом» действующего президента Украины Петра Порошенко, которые в прошлом являлись его «подельниками».