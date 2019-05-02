Шарий разоблачил «борцов с Порошенко»

Медиаэксперт Анатолий Шарий разоблачил «борцов с режимом» действующего президента Украины Петра Порошенко, которые в прошлом являлись его «подельниками».

«Знаете, что раздражает наиболее всего? Попытки выдать прошлых подельников Порошенко, отодвинутых им технично от корыта и отваливших из страны, борцами с режимом», – заявил Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной такой борьбы со стороны украинских политиков является то, что «папик отодвинул» их от бюджета.

«Они и дальше пилили бы с ним бюджет да на схемах сидели бы присосками. Хотят опять присосаться. «Мы борцы с Порошенко!», – отметил он.

Шарий обратил внимание, что подобная схема «рассчитана на дебилов».

«Это как быть исполнителем воли Гитлера, каким-нибудь Гиммлером, а потом Адольф отодвигает от темы и Гиммлер такой: «стойте, я же борец с ненавистным нацистским режимом!», – заключил медиаэксперт.

Ранее Шарий высмеял обещание Порошенко остаться в политике.

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