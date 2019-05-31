Эстония посетит ПМЭФ впервые с 2014 года

Эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас примет участие в Петербургском международном форуме (ПМЭФ), об этом сообщают эстонские СМИ.

Министерство подтвердило участие Ааса в форуме в пятницу, сообщает издание Postimees.

По этим данным, предложение министр экономики Эстонии об участии в ПМЭФ поступило в феврале, на тот момент этот пост занимала член бывшего правительства Кадри Симсон.

Последний раз представители Эстонии участвовали в ПМЭФ в 2013 году, передает «Интерфакс». После ухудшения отношений с Россией и крымских событий в 2014 году эстонские бизнесмены и политики игнорировали форум.

Напомним, в апреле состоялась встреча российского президента Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд; российский лидер назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.