Зеленский зарегистрировал бренд «Зекоманда»

Взгляд
31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

Мост через Амур ознаменует новую веху в дружбе странФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Его появление особенно актуально на фоне торговой агрессии США и запроса на расширение товарооборота. Чем еще полезен мост, который соединит Благовещенск и Хэйхэ? Подробности...
Перейти а раздел…

Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

Орлов призвал амурчан совместно подготовить стратегию развития области на 16 лет впередФото: amur.info
Благодаря крупным проектам федерального масштаба Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течение двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Сенатор усомнился в наказании виновных в избиении россиянина в Косово
            Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиянМАК прокомментировал слова эксперта комитета о причинах катастрофы SSJ 100Политолог предложил Москве защищать россиян по примеру США и ИзраиляБрат участницы «Голос. Дети» подал заявление в полицию
            Одобрение москвичами деятельности мэра Собянина достигло рекордаЗахарова потребовала от Британии объяснений из-за пыток АссанжаВ Раде предсказали превращение украинской ГТС в металлоломВ США показали интерьер «самолета Судного дня»
            Премьер Грузии рассказал об успехах антироссийского списка «Отхозория-Татунашвили»В Израиле оценили сообщения о нежелании России продавать С-400 ИрануНовые украинские десантные катера оказались слишком медленнымиСобчак раскритиковала удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

            Главная тема


            Новый мост между Россией и Китаем усилит развитие Дальнего Востока

            «где доказательства?»


            Премьер Малайзии раскритиковал следствие по катастрофе Boeing в Донбассе

            Роскосмос против Пентагона


            Рогозин пообещал «пободаться» с США за космические пуски

            «по техническим причинам»


            Новогодние каникулы в 2020 году сократят

            Видео

            искусственный интеллект


            Путин указал России путь к мировому господству

            валютные войны


            Азия предложила нанести удар по доллару

            российская авиация


            Кто сажает недоучек за штурвал самолета

            громкая провокация


            Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Зеленский зарегистрировал бренд «Зекоманда»

            31 мая 2019, 12:30

            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати

            Укрпатент зарегистрировал заявки на регистрацию бренда «Зекоманда» и еще четырех торговых марок, поступившие от главы украинского государства Владимира Зеленского.

            Соответствующая информация содержится в базе данных организации. Все торговые марки связаны с политической деятельностью Зеленского, передает РИА «Новости».

            Согласно базе данных Укрпатента, в марте текущего года Зеленский подал заявки на регистрацию таких брендов, как «Зекоманда», «Ze», «Ze!», «Ze2019» и «Команда Зеленского».

            Знаки Зеленский планирует использовать, согласно обозначенной в заявках классификации, в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

            Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» представила свой логотип.

            Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, а 23 мая вступил в силу соответствующий указ.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............