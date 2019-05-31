Зеленский зарегистрировал бренд «Зекоманда»

Укрпатент зарегистрировал заявки на регистрацию бренда «Зекоманда» и еще четырех торговых марок, поступившие от главы украинского государства Владимира Зеленского.

Соответствующая информация содержится в базе данных организации. Все торговые марки связаны с политической деятельностью Зеленского, передает РИА «Новости».

Согласно базе данных Укрпатента, в марте текущего года Зеленский подал заявки на регистрацию таких брендов, как «Зекоманда», «Ze», «Ze!», «Ze2019» и «Команда Зеленского».

Знаки Зеленский планирует использовать, согласно обозначенной в заявках классификации, в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» представила свой логотип.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, а 23 мая вступил в силу соответствующий указ.

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