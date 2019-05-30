Рубль укрепился к доллару и евро на фоне резкого снижения цены нефти Brent

Российский рубль укрепился к доллару и евро на фоне наблюдавшегося в ходе торгов на лондонской бирже ICE снижения стоимости августовского фьючерса на нефть марки Brent до минимума с 8 марта 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара опустился на 2 копейки, до 65,13 рублей, а курс евро – на 4 копейки и составил 72,48 рублей, передает ТАСС.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,21% – до 64,96 долларов за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне ниже 65 долларов за баррель 8 марта 2019 года.

Напомним, в четверг утром стоимость нефти марки Brent достигала 68,25 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на нефть этой марки в ходе торгов доходили до 69,71 доллара за баррель.

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