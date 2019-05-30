Нефть подорожала на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожал на 26 центов – до 69,71 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль поднимаются на 40 центов – до 59,21 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI – на 8%.

Американский институт нефти в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2 млн баррелей.