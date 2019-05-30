Бывший бизнес-партнер Зеленского раскритиковал запрет российских фильмов

Бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Андрей Яковлев заявил, что запрет на демонстрацию российских фильмов в стране необходимо пересмотреть.

Ситуацию с показом российского кино на Украине «довели до гротеска», сообщил Яковлев в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

«Я читал список запрещенных проектов, среди них есть «Паровозик из Ромашково». Как это смотрится со стороны?» – задался вопросом предприниматель.

Яковлев добавил, что полностью отменять запрет нельзя, однако нужно «разбирать каждый пример» отдельно.

«Среди российских актеров и режиссеров есть одиозные личности, которые занимаются пропагандой и откровенно высказываются против Украины. Таким, конечно, нужно запрещать въезд и контент. Хотя здесь тоже нужно разделять, а у нас запрещали въезд всем подряд. А бывают такие ситуации, когда [Лия] Ахеджакова, которая поддерживает Украину, снимается в одном фильме с одиозными личностями. Например, запретили «Иронию судьбы», и только недавно ее разблокировали», – сказал Яковлев.

Он отметил, что подобные вопросы необходимо решать через суд.

«Так работает весь мир. Служба безопасности Украины и сайт «Миротворец» не могут ничего запрещать. Пускай по каждому спорному примеру все эти организации подают в суд. Если госкино, минкульт, СБУ считают, что это показывать нельзя, то подают в суд. И так должно быть по всем вопросам», – отметил он.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». В 2018 году госкомтелерадио запретило ввоз в страну 477 тыс. экземпляров книг якобы антиукраинского содержания, также были запрещены 780 фильмов и сериалов российского производства.

В апреле госкомтелерадио выписало за ввоз книг с территории России штрафы на сумму 333,8 тыс. гривен (около 12,5 тыс. долларов).

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