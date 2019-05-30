Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул», рассказал в соцсетях глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.

«Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», – рассказал Ибрагимов в своем Instargam.

«Воскресший Эртугрул» – это приключенческий сериал, посвященный историческим событиям, связанным с тюрками-огузами. Действие происходит в XIII веке, главным героем является Эртугрул-бей, отец Османа I, основателя Османской империи.