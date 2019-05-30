В Киеве придумали новое название для Российской улицы

В Киеве собираются переименовать сразу шесть улиц, в том числе планируется переименовать улицу Российскую, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

«Предполагается переименование следующих улиц: улицу Димитрова в улицу Никифора Дровняка в Деснянском районе; улицу Выборгскую в улицу Олексы Тихого в Соломенском районе; улицу Панельную в улицу Андрея Аболмасова в Днепровском районе; улиц Российскую в улицу Юрия Литвинского в Дарницком районе; улицу Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе; улицу Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе», – сообщил горсовет, передает РИА «Новости».

Все переименования прошли общественные слушания, отмечается в сообщении. Теперь новые наименования должен на пленарном заседании утвердить Киевский горсовет.

Напомним, в 2016 году Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры.

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