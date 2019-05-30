Эксперт оценил идею создания единой азиатской валюты

«Предложение направлено прежде всего против юаня, доллара, йены, а также южнокорейской воны. Вопрос в том, какая это будет валюта и где будет проходить эмиссия», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Абзалов, комментируя предложение премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада создать единую валюту Восточной Азии, привязанную к золоту.

«Попытки создать региональные валюты шли уже давно. Однако Малайзия – партнер Вашингтона. К идее малайзийского премьера могли бы присоединиться Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины. Но все зависит от позиции США, нужен внешний проект», – пояснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Однако сейчас к этому не готов ни Вашингтон, ни азиатский рынок, отметил эксперт. «Валюта, привязанная к золоту, может быть большой проблемой. Потому что единая валюта – это не первостепенная задача, самое важное – торговое соглашение или особая экономическая зона. К ней сейчас не готов Вашингтон, не готов к этому и азиатский рынок», – сказал Абзалов.

В то же время он отметил, что любая альтернатива доллару – это хорошо. Однако Москва вряд ли пока готова поддержать предложение малайзийского премьера.

«Россия может форсировать какие-то интеграционные процессы, но пока только с рублем. Нам также нужна гарантия, что будут какие-то финансовые преференции. Вряд ли Россия поддержит эту единую валюту, потому как Малайзия, скорее всего, рассчитывает, что центр эмиссии будет находиться неподалеку от нее», – отметил Абзалов.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил создать единую торговую валюту Восточной Азии, которая будет привязана к золоту. Он отмечал, что использоваться она может только при экспорте и импорте, но не при внутренних операциях. Остальные валюты он назвал манипулятивными, передает Reuters.

Напомним, в начале года в Банке России сообщали, что по итогам 2018-го доля доллара в международных резервах снижена на 24,4%, доля евро и юаня выросла.

В Кремле предупреждали, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что доллар стремительно теряет авторитет в России.