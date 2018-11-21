ЦБ накупил евро и юани вместо долларов

Доля доллара в международных резервах за год снижена на 24,4%, доля евро и юаня выросла, говорится в обзоре ЦБ России по управлению активами в иностранных валютах и золоте.

Активы в евро и юанях выросли с 25,1% и 0,1% до 32% и 14,7% соответственно, активы в долларах сокращены с 46,3% до 21,9%, передает ТАСС.

Кроме того, выросла доля фунтов стерлингов (6,3%), японских иен (4,5%), канадских (2,9%) и австралийских (1%) долларов, пишет «Российская газета».

Данные приводятся на конец июня.

Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте в период с июля 2017 года по июнь 2018 года увеличился на 40,4 млрд до 458,1 млрд долларов

Активы в золоте выросли на 9,4 млрд до 76,7 млрд долларов.

В Кремле в октябре говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что доллар стремительно теряет авторитет в России.