Вашингтон и Братислава выступают против использования энергопроектов «в качестве геополитического оружия, включая «Северный поток – 2», заявил Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

США заявили о поддержке «суверенитета, территориальной целостности и энергетической безопасности Украины». Одной из мер в данном направлении назван реверс газа из Словакии на Украину. По мнению американской стороны, антироссийские санкции должны оставаться в силе до полного выполнения минских соглашений, передает РИА «Новости».

Напомним, Украина, ЕС и США неоднократно упрекали Россию в невыполнении Минских соглашений, при том, что Москва является не их участником, а гарантом их исполнения.

Необходимо отметить, что именно США и страны Запада в интересах Украины политизируют «Северный поток – 2». США используют политические предлоги для введения санкций против энергетических проектов России, заставляя Европу покупать американский газ.

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