В Германии рассказали о поражении Трампу в «газовый покер»

Президент США Дональд Трамп обвел ЕС вокруг пальца в игре в «газовый покер» и вынудил Европу закупать американский СПГ в больших объемах, пишет Габор Штайнгарт в издании Focus.

Одной только угрозой ввести пошлины на европейские автомобили Трамп поставил Еврокомиссию на колени, после чего весь мир наблюдал за унизительным зрелищем: глава ЕК Жан-Клод Юнкер пытался угодить Трампу, предлагая «углубить сотрудничество», передает RT текст статьи немецкого издания.

В итоге, пишет Штайнгарт, Юнкер пообещал Трампу, что ЕС будет импортировать сжиженный природный газ из США в бОльших объемах. Трамп ничего не предложил взамен, а только отложил карту с угрозой пошлин.

Штайнгарт уверен, что ЕС обвели вокруг пальца. После встречи Трампа с Юнкером объем американского СПГ, закупаемого Европой, увеличился на 272%. Если в 2018 году ЕС заплатил за американский СПГ 800 млн долларов, то только за март 2019 года – уже 250 млн долларов.

И американцы продолжают наращивать давление. Министр энергетики США Рик Перри осуждает строительство «Северного потока – 2» и одновременно требует от Берлина строить больше терминалов для приема СПГ. При этом он признает, что американские энергоресурсы дороже, чем российские, однако якобы «более надежные» с политической точки зрения.

«Если вас заботит только дешевизна покупки, тогда вы не приобретете BMW, или Mercedes-Benz, или какой-нибудь другой прекрасный автомобиль из Европейского союза», – заявил он.

А министр экономики Германии Петер Альтмайер объявил, что облегчит поставку американского газа в его страну, в том числе будут построены новые терминалы.

«Такое ощущение, что Европа и Германия не просто играют от защиты, а уже давно вскрыли свои карты. Они говорят партнёрство, а подразумевают капитуляцию», – заключает автор статьи Габор Штайнгарт.

Между тем, председатель правящей германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр накануне заявила, что политическое объединение поддерживает строительство «Северного потока – 2».

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