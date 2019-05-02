Лидер правящей германской партии высказалась в поддержку «Северного потока – 2»

Председатель правящей германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что политическое объединение поддерживает возведение «Северного потока – 2».

«В ХДС всегда говорили, что поддерживают этот проект, вне зависимости от того, близок он нам или нет», – сказала Крамп-Карренбауэр в интервью DPA, передает ТАСС.

Газ для Германии стал более важным энергоносителем, чем прежде, так как страна отказалась от атомной энергетики и уголя.

«Понятно, что этот проект вызывает беспокойство и страхи у многих соседних государств – у Украины и Польши, к примеру», – отметила председатель ХДС.

Канцлер Ангела Меркель отстаивает гарантии энергетической безопасности Украины, подчеркнула политик.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, сто Соединенные Штаты выступают против «Северного потока – 2».

«Мы выступаем против использования энергетики с целью принуждать страны. Мы остаемся надежными поставщиками газа. Поэтому мы думаем, что получение газа из США является очень привлекательной альтернативой для европейских стран. По этим же причинам мы выступаем против строительства «Северного потока – 2», а также «Турецкого потока», – заявил американский чиновник.

Он указал, что «11 европейских стран зависят» от газа из России, по его словам, импорт этого вида топлива в указанные государства на 75% состоит из российского сырья.

«Этот проект позволит России получить еще больший рычаг над европейской внешней политикой», – добавил Перри.

Проект «Северный поток – 2» предполагает возведение двух ветвей газопровода, суммарная мощность должна составить 55 млрд кубометров газа в год, его планируется достроить в 2019 году.

Разрешение на строительство дано в России, Финляндии, Швеции и Германии. Дания остается единственным из пяти государств, которое пока не выдало разрешение на строительство газопровода в Балтийском море.

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