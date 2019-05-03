В ВДВ начнут поставки противотанковых ракетных комплексов на базе «Лады»

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в скором времени начнут получать новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК), созданные на базе полноприводного автомобиля-пикапа «Лада 4х4», сообщил источник в ОПК.

«Новый СПТРК представляет собой серийно производимый автомобиль «Лада 4х4», оборудованный для размещения ПТРК семейства «Корнет» и нескольких противотанковых управляемых ракет к нему, при этом огневая часть комплекса может монтироваться прямо в подразделениях», – передает слова источника ТАСС.

Он отметил, что при минимуме затрат «существенно вырастут» огневая мощь и мобильность ВДВ.

Установочные партии новых СПТРК уже поступили в ВДВ, они положительно зарекомендовали себя на учениях – в том числе на маневрах «Восток-2018».

«Комплекс может перевозиться в грузовом отсеке тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26 и на внешней подвеске средних Ми-8/17», – подчеркнул источник.

Впервые базовая модификация пикапа «Лада 44» для ВС России будет представлена на параде Победы 9 мая на Красной площади.