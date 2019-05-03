Легендарный советский завод выставлен на продажу за копейки

Знаменитый советский и украинский завод видео- и фотопленок «Свема», расположенный в городе Шостка Сумской области, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 тыс. 669 гривен (чуть более 15 тыс. долларов), следует из объявления о проведении аукциона по продаже имущества предприятия.

Из основного перечня имущества, которое выставлено на продажу за долги, наиболее ценной является насосная станция одного из строений, стартовая стоимость которой составляет 105,27 тыс. гривен (около 3,9 тыс. долларов), передает ТАСС.

Завод «Свема» был основан в городе Шостка в 1931 году. На предприятии выпускалась кино- и фотопленка, фотобумага, рентгеновская пленка и магнитная лента для видео- и звукозаписи. На пленку, сделанную на этом заводе, сняли большинство советских фильмов.

Однако в постсоветский период производство стало сокращаться и полностью прекратилось. Завод занимает площадь около 200 гектаров, на ней расположено более 200 корпусов, большинство из которых – в заброшенном состоянии.

После распада СССР производственное объединение «Свема» перешло в собственность правительства Украины. 91,6% акций завода принадлежит государству, еще 8,4% – физическим и юридическим лицам.