«Мисс Уругвай»-2006 нашли мертвой в Мексике

Победившая в конкурсе «Мисс Уругвай» в 2006 году Фатими Давила была обнаружена в одном из отелей Мехико мертвой, сообщают местные СМИ.

Женщину обнаружили в ванной комнате городского отеля, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Universal.

Причины смерти 31-летней финалистки конкурса не раскрываются.

Мексиканская прокуратура подтвердила факт обнаружения мертвой иностранки, однако ведомство не назвало ее гражданства и фамилию.