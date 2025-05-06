Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.8 комментариев
Лукашенко заявил, что завтра войны не будет
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что завтра войны не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что опасаться войны в ближайшее время не стоит, подчеркнув важность воспитания молодежи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что завтра войны не будет, передает РИА «Новости».
Лукашенко отметил, что Запад пытается навязать свое видение и подчинить память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность борьбы за умы и сердца молодежи: если эта борьба будет выиграна, удастся избежать войны.
Президент Белоруссии считает необходимым уделять особое внимание воспитанию молодежи, чтобы обеспечить мирное будущее страны.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что в мире сейчас идет война СМИ за умы людей. Он предупредил, что вслед за этим может начаться горячая война.