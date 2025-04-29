Лукашенко: После войны СМИ за умы может начаться горячая война

Tекст: Евгения Караваева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идет этап войны в средствах массовой информации за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с применением различных видов оружия, передает РИА «Новости».

Выступая на международном форуме «Великое наследие – общее будущее», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Лукашенко отметил, что «слава Богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках». По словам президента, современная горячая война невозможна без информационной подготовки.

«Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память», – сказал Лукашенко.

Форум проходит в Волгограде 28–29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.



