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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    29 апреля 2025, 18:36 • Новости дня

    Лукашенко: После войны СМИ за умы может начаться горячая война

    Tекст: Евгения Караваева

    Александр Лукашенко заявил, что сейчас в мире идет война СМИ за умы людей, затем может начаться горячая война.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идет этап войны в средствах массовой информации за умы людей, следующим этапом может стать горячая война с применением различных видов оружия, передает РИА «Новости».

    Выступая на международном форуме «Великое наследие – общее будущее», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Лукашенко отметил, что «слава Богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках». По словам президента, современная горячая война невозможна без информационной подготовки.

    «Эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память», – сказал Лукашенко.

    Форум проходит в Волгограде 28–29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, президент России Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.


    29 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Аргентина раскрыла досье на сбежавших после войны нацистов

    Правительство Аргентины опубликовало архивы разведки о нацистах-эмигрантах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам, в которых содержатся сведения о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

    Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный архив документов о нацистских преступниках, скрывавшихся в стране после Второй мировой войны, передает ТАСС. Среди материалов значится досье на Йозефа Менгеле, известного экспериментацией над заключенными концлагерей, а также сведения о других военных преступниках, включая Адольфа Эйхмана, Эдварда Рошмана и Вальтера Кучмана.

    Всего опубликовано более 1850 документов, объединенных в семь отдельных досье, подготовленных аргентинской разведкой. В публикациях отмечается, что Эйхман был похищен из Аргентины израильской разведкой, а другие фигуранты досье также занимали высокие посты в нацистских структурах.

    В марте этого года Гильермо Франкос, председатель правительства Аргентины, сообщил, что президент Хавьер Милей принял решение обнародовать документы после соответствующего запроса американского сенатора. Отмечается, что в страны Южной Америки после окончания войны сбежало значительное число нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны для того, чтобы сохранять историческую память и пресекать искажение истории, европейские страны сталкиваются с ростом проявлений неонацизма и не могут эффективно бороться с этой угрозой, а приговоры и оценки Нюрнбергского трибунала остаются юридически значимыми и сегодня, формируя основы международного права и предотвращая попытки реабилитации нацизма.

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    29 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы об убийстве цыган нацистами в Донбассе

    ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган нацистами под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны в окрестностях села Ново-Бахметьево на Донбассе были расстреляны 36 цыган, как установлено в архивных материалах.

    Немецкие каратели и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 цыган в районе села Ново-Бахметьево на Донбассе, свидетельствуют рассекреченные архивы, сообщает ТАСС. Документы были обнародованы управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике и касаются дела коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

    Осенью 1941 года Динкель указал немецкой разведке цыганские дома в опустевшем селе. По его признанию, немцы вывели людей на окраину и расстреляли их. В протоколе допроса Динкель говорил: «После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей».

    Коллаборационист также рассказал, что лично убил одного из цыган, мужчину примерно 25 лет, добив его косой. УФСБ по ДНР опубликовало уникальные видеокадры, снятые оператором КГБ по Донецкой области, на которых запечатлена реконструкция событий 1941 года, а сам Динкель показывает место расстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности рассекретила документы о преступлениях нацистов против мирного населения в Молдавии во время Великой Отечественной войны, в Крыму спецслужбы обнародовали материалы о поимке немецкого генерала Альфреда Йенеке, а ранее ФСБ представила новые данные о зверствах немецких фашистов против жителей Донецка.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    28 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    В Нижнем Новгороде стартовала акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде стартовала масштабная международная акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Победы и подвигу женщин в годы войны.

    Международная акция «Синий платочек Победы» стартовала в Нижнем Новгороде. Открытие прошло в Центре культуры «Рекорд» с поддержкой областного министерства социальной политики. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и посвящено роли женщин в годы войны и в современности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На выставке вместо традиционных картин были представлены авторские патриотические платки президента фонда «Русская земля» Анны Даниловой. Экспозиция отразила разнообразие культуры и народных промыслов России. По словам Даниловой, акция «объединяет поколения и национальности в память о подвигах женщин и защитников Родины».

    В рамках открытия прошли концерт и просмотр фильма для 200 гостей, среди которых были ветераны и школьники. Министр культуры региона Наталья Суханова подчеркнула важность знакомства молодежи с героизмом женщин – участниц войны и их вкладом в Победу.

    Участники проекта «Холст Победы» вместе с художницей Кристиной Трубицыной написали слова поддержки военнослужащим в зоне спецоперации. Холст отправят в Донецкую народную республику. В День Победы жители города примут участие во флешмобе под «Майский вальс».

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    29 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    ФСБ рассекретила факты медицинских опытов нацистов в Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Документ, посвященный нацистским медицинским экспериментам над военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе, был рассекречен к годовщине Победы.

    УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило уникальный документ о медицинских экспериментах гитлеровцев над людьми во время оккупации Крыма, передает ТАСС. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «СМЕРШ» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, направленное 24 апреля 1944 года – вскоре после освобождения Симферополя.

    В спецсообщении говорится о тайных опытах немецких военных врачей Готфрида Кюнтера и Оскара Шульца над советскими военнопленными и гражданскими лицами.

    Согласно показаниям свидетелей, эксперименты заключались в изъятии внутренних органов, преимущественно почек, а также в испытаниях препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей у военнопленных в течение двадцати суток. Группы советских военнопленных содержались в подвале, для опытов их доставляли в прозектуру при полной изоляции русского персонала, а все попытки распространить информацию строго пресекались. За такие попытки были арестованы и расстреляны сотрудник прозектуры Старун и его сын.

    Также выяснилось, что у группы из 35 советских военнопленных без их согласия брали кровь в объеме до 800 куб. см для переливания раненым немецким солдатам и офицерам. По оценке профессора Крымского федерального университета Олега Романько, рассекреченное спецсообщение является уникальным источником, позволяющим практически полностью восстановить картину этих преступлений, в то время как в советский период информация об экспериментах в Крыму носила фрагментарный характер.

    По данным, собранным после войны, на территории Крыма были убиты и замучены более 107 тыс. мирных жителей и почти 45 тыс. военнопленных, а свыше 85 тыс. человек были угнаны в Германию. УФСБ считает, что реальное число жертв может быть значительно выше и новые рассекреченные сведения требуют дальнейшего исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны, также ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Молдавии, а в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.

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    28 апреля 2025, 19:14 • Новости дня
    Волонтеры Победы начали поздравлять ветеранов по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны по всей стране, вручая им первые подарочные наборы и передавая теплые слова благодарности.

    Поздравления стартовали по всей России. Акция охватила Москву, Самару, Тюменскую область, Еврейскую автономную область, Нижегородскую область и другие регионы. Добровольцы совместно с представителями партии «Единая Россия» вручают ветеранам подарочные наборы и выражают слова признательности за вклад в Победу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам депутата Госдумы Ольги Занко, такие встречи позволяют молодежи перенимать опыт и сохранять память о подвигах фронтовиков: «Традиционно в преддверии 9 Мая "Волонтеры Победы" вместе с партией "Единая Россия" поздравляют фронтовиков по всей стране. Для нас это больше, чем акция – это возможность лично выразить нашу искреннюю благодарность, уважение и заботу каждому Герою, подарившему нам Великую Победу. И особенно важно, что вместе с нами помогает молодежь».

    В Москве волонтеры навестили Николая Имчука, в Самаре – Александра Любимова, в Тюмени – Владимира Лебедева, в Нижнем Новгороде – Николая Шишкина, которому 103 года. В Еврейской автономии для ветеранов прошла встреча «Память Поколений» с участием представителей власти и участников спецоперации.

    К поздравлениям присоединились и местные чиновники. Всего планируется поздравить 7 тыс. участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им праздничные подарки и оказав помощь.

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    29 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма»

    Медведев: Западные спонсоры взрастили и вооружили киевский режим

    Tекст: Ирма Каплан

    Выступая на марафоне «Знание. Первые», зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.

    Россия взяла на себя историческую миссию, значимость и сложность которой переоценить невозможно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в речи на марафоне «Знание. Первые».

    «80 лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм. Но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима», – сказал он.

    По словам Медведева, горький исторический нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что гибридную войну против России ведут бывшие ее союзники, те, с кем наши отцы и деды, прадеды вместе освобождали европейские города, стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир.

    Запред Совбеза признал, что мир изменился, но не к лучшему – вокруг снова немало опасностей, в том числе глобальных, угрожающих кризисом всему миру. Такой угрозой он  назвал «англосаксонскую тусовку», которой Россия, долгое время проявляя близорукость, доверяла.

    «Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», – приводит ТАСС слова Медведева.

    Россия, продолжил он, проявила близорукость и в ходе Второй мировой войны, и после нее, когда в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы считала коллегами и друзьями тех, кому «доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал».

    Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,  проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, так как  европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами.

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    29 апреля 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

    Путин заявил о необходимости равной и неделимой системы безопасности в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.

    Необходимость сформировать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности подчеркнул президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер заявил: «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других».

    По мнению Путина, только коллективные усилия способны обеспечить устойчивую защиту интересов каждого государства. Он отметил, что нынешние подходы к безопасности не должны строиться на ущемлении интересов отдельных стран.

    Ранее Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития.

    Напомним, Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

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    29 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    В церемонии также участвовали военнослужащие роты почетного караула, передает РИА «Новости».

    После этого лидеры России и Белоруссии прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, где возложили два букета красных роз. Чуйков – легендарный командир времен битвы за Сталинград, командовавший войсками при освобождении Украины, Белоруссии, Польши и во время штурма Берлина.

    Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде. Во вторник Путин прибыл в Волгоград.

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    29 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    В Петербурге восстановили двигатель танка Т-34 для парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода завершили восстановление двигателя танка Т-34, готовя легендарную боевую машину к участию в параде к 80-летию Победы в Петербурге.

    Ремонт двигателя В-2 советского танка Т-34, находившегося в нерабочем состоянии после долгих лет без эксплуатации, завершил «Кингисеппский машиностроительный завод», передает ТАСС. К заводу с просьбой о восстановлении обратились представители музея «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова, чтобы подготовить машину к параду в честь 80-летия Победы.

    Для ремонта специалисты завода разобрали двигатель, тщательно промыли и очистили детали, после чего замаркировали и оценили степень их износа. Некоторые элементы удалось восстановить, а часть пришлось изготовить заново. При сборке двигателя установили новые прокладки и уплотнители вместо испорченных временем.

    Замдиректора музея Виктор Смирнов заявил: «Сегодня мы провели успешный запуск двигателя, и сейчас танк готов к параду. Мы благодарим сотрудников КМЗ за выполненную работу и проявленное творческое отношение к решению стоявших трудностей. Здесь работают настоящие профессионалы, взявшиеся за эту нестандартную задачу, от которой все отказывались, и к тому же совершенно безвозмездно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о признательности Лаосу за передачу танков Т-34, подчеркнув их значение для воспитательной работы с молодежью и как символа Победы, танк Т-34 открыл проход военной техники на параде Победы в Москве, а в ЦРУ отметили, что танк Т-34 был технически передовым для своего времени.

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    29 апреля 2025, 17:05 • Новости дня
    В парадном расчете на Красной площади примет участие священник

    Tекст: Ольга Иванова

    На Параде Победы в Москве 9 мая в составе парадного расчета казаков примет участие священнослужитель, иерей Владислав Сулейманов.

    Впервые священнослужитель примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщает Всероссийское казачье общество. В этом году иерей Владислав Сулейманов войдет в состав парадного расчета Терского казачьего войска.

    Владислав Сулейманов – родовой казак, чьи предки переселились на Ставрополье из Полтавской губернии. По словам священнослужителя, для его семьи большая честь делегировать его на торжественное мероприятие в юбилейный год Победы, и он особенно отмечает преемственность поколений. Его прадед Илья Бут прошел всю войну, дошел до Берлина и участвовал в зачистке территории современной Украины от бандеровцев и власовцев.

    Сулейманов служит помощником главного священника в зоне проведения спецоперации на Украине, где координирует работу войсковых священников. Он сообщил, что сразу после начала спецоперации подал рапорт с просьбой отправиться в зону СВО, и правящий архиерей, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл одобрил это решение.

    В зоне боевых действий иерей стал участником установки Поклонного креста в Новопрокоповке Запорожской области. Сулейманов рассказал, что крест был воздвигнут прямо на передовой, всего в двух километрах от позиций противника. Фото это события широко разошлись в российских соцсетях.

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    29 апреля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал День Победы святым праздником для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза.

    В ходе выступления на международном форуме «Великое наследие – общее будущее» российский лидер отметил, что День Победы остается одним из самых значимых и святых праздников в стране и во многих республиках бывшего СССР, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что народы Советского Союза совместно прошли через серьезные испытания во время войны, сохранили независимость и определили дальнейшее будущее. По словам президента, разгром нацизма стал их общим достоянием.

    «В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы – один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма – это наше общее достояние», – сказал Путин.

    Напомним, во вторник Путин прибыл в Волгоград. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он возложил венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

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    29 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Путин призвал укреплять стабильность в Евразии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Великое наследие – общее будущее».

    «Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», – цитирует Путина ТАСС.

    Во вторник российский президент прибыл в Волгоград, вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко он принимает участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

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    29 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить совместный авиазавод с Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников.

    Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о готовности России создать совместный авиазавод и лабораторию по беспилотникам, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул договоренность о расширении промышленной кооперации между странами, включая сотрудничество в сфере авиастроения и авиапрома.

    «Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», – заявил Путин.

    Глава российского государства отметил, что Белоруссия сумела сохранить часть авиационной промышленности, доставшейся от СССР, и назвал кооперацию по среднемагистральным самолетам одним из ключевых направлений сотрудничества.

    Ранее Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

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    29 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Китай поддержал перемирие на Украине на 80-летие Победы

    Власти Китая выразили одобрение предложению России о временной приостановке боевых действий на Украине с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил о поддержке инициативы России о прекращении огня на Украине с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

    Дипломат подчеркнул: «Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что стороны продолжат усилия по разрешению кризиса путем диалога и переговоров», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на три дня в честь 80-летия Победы, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение Путина, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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