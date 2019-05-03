В Киеве рассказали о готовности России к «военному обострению»

Замглавы украинского министерства по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука заявил, что существует вероятность «военного обострения» со стороны России.

«Если оценить количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима», – сказал Тука в интервью изданию «Сегодня».

Он отметил, что такой сценарий не будет «происходить одномоментно», так как он требует информационной подготовки.

По мнению Тука, подобную подготовку могут провести во время избирательной кампании в Верховную раду.

Перед 9 мая обострений не ожидается, отметил он.

«Если брать военную компоненту, то я не ожидаю какого-либо обострения. Будет исключительно информационная кампания: о «едином народе» и прочие бредни, но реального обострения на линии разграничения, я думаю, не будет», – заключил Тука.