Токаев зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Казахстана

ЦИК Казахстана зарегистрировал действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентских выборах, сообщают информационные агентства.

ЦИК постановил выдать Токаеву соответствующее удостоверение, передает ТАСС.

Токаев стал первым официально зарегистрированным кандидатом, передает РИА «Новости».

Выборы состоятся 9 июня.

Напомним, Токаев стал и.о. президента после отставки Нурсултана Назарбаева. В апреле Назарбаев предложил Токаева в качестве кандидата на пост президента.