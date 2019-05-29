Экс-главу Дальневосточной оперативной таможни арестовали за крупную взятку

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления – главу оперативной таможни Павла Фомина, его подозревают в получении крупной взятки.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина сроком до 27 июля», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

По данным следствия, Фомин использовал свое служебное положение для получения взяток «на систематической основе». В общей сложности он получил порядка 26 млн рублей и 150 тыс. долларов. Взамен он покровительствовал компании «Дальзавод-Терминал».

Отмечается, что на момент заключения под стражу Фомин уже числился безработным. Ему грозят лишение свободы на срок до 15 лет и штраф, который может достигать 70-кратного размера от суммы взятки.

Летом 2018 года сотрудники ФСБ провели обыски в Дальневосточной оперативной таможне. Также был арестован бывший первый заместитель начальника вышестоящей организации – Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров. После этого Фомин ушел в отставку по собственному желанию. Сообщалось в том числе и о задержании Фомина, однако таможня эту информацию опровергла.