Украинская певица создала «женскую партию» для участия в выборах в Раду

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии» и заявила о планах баллотироваться на выборах в Верховную раду.

«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю – я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу», – заявила Полякова на форуме женского партнерства, видео она выложила на своей странице в Facebook.

Она также подчеркнула, что «это будет первая женская партия Украины», добавив, что ее заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.

Тем временем партия бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили «Движение новых сил» также приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине 21 июля.

Очередные выборы в Раду планировалось провести в октябре, но президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.