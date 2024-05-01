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Установлена причина крупного пожара под Улан-Удэ
МЧС: Крупный пожар в пригороде Улан-Удэ произошел из-за попавшего на ЛЭП горючего фрагмента мусора
Причиной крупного пожара в Заиграевском районе Бурятии, примыкающем к столице республики Улан-Удэ, мог стать фрагмент мусора, который попал на линии электропередачи, сообщило МЧС России.
«Причиной возгорания могло послужить воспламенение горючего фрагмента мусора, попавшего на воздушные линии электропередачи с дальнейшим попаданием их на сухую траву», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
По данным МЧС, очаг возгорания возник с северной стороны дачного некоммерческого товарищества «Электрон». Огонь охватил 16,8 тыс. кв. метров, большая часть этой территории занята сухой травой.
Пламя повредило постройки на 17 участках, 12 из которых нежилые, 5 использовались в летнее время. Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.
Напомним, накануне в пригороде Улан-Удэ произошел крупный пожар.