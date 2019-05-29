Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости товаров

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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

Аркадий Бабченко был использован спецслужбами Украины в спецоперации против РоссииФото: Olena Khudiakova/Zuma/Global Look Press
Исполнился год с момента «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Главным заказчиком этого преступления украинские правоохранительные органы называют некоего Вячеслава Пивоварника. Однако у него имеется совсем другая версия того, что представляло собой «убийство» Бабченко и кто именно его организовал. Об этом он сам рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
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Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

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            Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости товаров

            29 мая 2019, 12:45

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.

            В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета прошла церемония подписания соглашений о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Также был подписан пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции, сообщает РИА «Новости».

            В заседании приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

            Напомним, в Казахстане проходит саммит ЕАЭС. Там присутствует и президент России, который ранее предложил присвоить Назарбаеву звание «Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета».

            Также на саммите Владимир Путин заявил, что Евразийская комиссия разработает соглашение, которое позволит при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности человека во всех государствах ЕАЭС.


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