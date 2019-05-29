Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости товаров

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета прошла церемония подписания соглашений о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Также был подписан пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции, сообщает РИА «Новости».

В заседании приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Напомним, в Казахстане проходит саммит ЕАЭС. Там присутствует и президент России, который ранее предложил присвоить Назарбаеву звание «Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета».

Также на саммите Владимир Путин заявил, что Евразийская комиссия разработает соглашение, которое позволит при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности человека во всех государствах ЕАЭС.