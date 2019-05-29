Назарбаев по предложению Путина стал почетным председателем ВЕЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», – сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает РИА «Новости».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, рассказал о предложении Владимира Путина присвоить Назарбаеву это звание.

«Учитывая его (Назарбаева) исторический вклад в становлении ЕАЭС президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», – сказал Токаев.

Он выразил «искреннюю признательность лично президенту России за данную инициативу и всем партнерам за ее единодушную поддержку».

Также сообщается, что перед началом саммита Владимир Путин кратко пообщался с президентами Белоруссии и Казахстана, передает ТАСС.

28 мая Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в заседании ВЕЭС. Президент России также встретился с Нурсултаном Назарбаевым.