Путин встретился с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин встретился в столице Казахстана Нур-Султан с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, а также поблагодарил его за содействие укреплению двусторонних отношений и создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Хотел бы Вас поблагодарить прежде всего за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная Ваша заслуга», – сказал российский президент.

По словам Путина, он прилетел именно сегодня, чтобы встретиться с Назарбаевым лично и выразить благодарность, а разговор о взаимных шагах на пути к интеграции еще предстоит на полях во время основных мероприятий в Нур-Султане 29 мая, передает ТАСС.

Лидер российского государства подчеркнул, что еще многое сделает для укрепления двусторонних отношений вместе с бывшего президента республики в его новом качестве. А Назарбаев назвал отношения России с Казахстаном образцовыми.

«И Ваше личное отношение ко мне, к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит. Мое решение – 19 марта (когда первый президент республики решил сложить с себя полномочия – прим. ВЗГЛЯД). В тот же день Вы поддержали меня, это было важно», – отметил Назарбаев.

Во время встречи он вручил Путину «за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества» с Казахстаном Орден «Первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев».

«Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем. Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся», – резюмировал первый президент Казахстана.

Ранее Путин прибыл в Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

После того, как 19 марта Назарбаев сложил свои полномочия как главы государства, исполняющим обязанности президента республики он назначил спикера верхней палаты парламента Касым-Жомарта Токаева. В настоящее время первый президент Казахстана остается председателем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и главой Совбеза страны. Также Назарбаев носит пожизненный титул Елбасы (то есть лидер нации).