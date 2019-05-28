Путин прибыл в Нур-Султан

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Предположительно, Путин сначала встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Встреча может состояться 28 мая вечером, передает РИА «Новости».

Саммит должен пройти 29 мая. Он состоится в узком формате и в расширенном при участии представителей делегаций и других гостей форума. Заседание ВЕЭС будет посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Москва сообщала, что на встречу помимо лидеров стран договора (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) пригласили президента Молдавии в качестве главы государства-наблюдателя и его коллегу из Таджикистана в качестве почетного гостя. Участники высшего совета должны подвести итоги работы за пять лет и наметить новые цели по расширению взаимодействия в различных сферах.

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита, чтобы обсудить желание белорусской стороны закупать нефть у Казахстана.

Также было объявлено о встрече российского президента с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.