В Кремле прокомментировали желание Белоруссии закупать нефть у Казахстана

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить тему закупки Минском нефти у Казахстана на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Казахстане 29 мая, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Минска активизировать переговоры с Казахстаном о поставках в республику нефти. Нур-Султан, в свою очередь, заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию.

Предложение Минска поступило после того, как в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России.