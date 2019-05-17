Путин и Токаев договорились о встрече в Нур-Султане

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается на сайте Кремля, это произошло в ходе телефонного разговора между главами государств.

Следующий контакт намечен в конце мая на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

Касым-Жомарту Токаеву в пятницу исполнилось 66 лет.

Напомним, Токаев стал и.о. президента Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева. В начале мая ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом на выборах президента республики, которые назначены на 9 июня.